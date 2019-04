Autofahrer klaut ein verlorenes Smartphone

Zu einem dreisten Diebstahl bittet die Polizei um Mithilfe und fragt: Wer hat am Samstag gegen 15 Uhr in Haßfurt beobachtet, wie der unbekannte Fahrer eines schwarzen BMW mit einem Schweinfurter Kennzeichen mitten auf der Zeiler Straße in Höhe Hausnummer 45 anhielt, um ein Smartphone, das kurz zuvor einem 13-Jährigen aus der Hosentasche gefallen war, mitzunehmen? Die Polizei sucht nach Zeugen des Diebstahls und bittet um Hinweise unter Telefonnummer 09521/9270. Dem Jugendlichen entstand ein Schaden in Höhe von 329 Euro.