Autofahrer ignoriert Straßensperrung

Am Wochenende fand das Kellerfest des FCN-Fanclubs Neukenroth statt. Aufgrund noch andauernder Abbauarbeiten war die Kellerstraße auch am Montag noch für den Verkehr gesperrt. Als ein bisher unbekannter Fahrer am Montagnachmittag mit seinem BMW dennoch durchfahren wollte, fuhr er über die auf der Straße liegenden Eisenstangen des Festzeltes. Obwohl ein Zeuge ihn auf sein Fehlverhalten aufmerksam machte, fuhr der Pkw-Fahrer einfach über die übrigen Stangen weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 500 Euro.