Autofahrer holt Schülerin vom Fahrrad

Leicht verletzt wurde am Donnerstag gegen 6.45 Uhr eine 16-jährige Schülerin, als sie von einem 57-jährigen Autofahrer angefahren wurde. Die 16-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad unerlaubterweise den Gehweg in der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Als der 57-Jährige in ein Grundstück einfahren wollte, übersah er dabei die Schülerin. Diese kam zu Fall, verletzte sich dabei aber nur leicht. Deshalb wurde auf die Verständigung von Rettungsdienst und Polizei verzichtet. Sie setzte im Anschluss ihren Schulweg fort. Bezüglich der genauen Sachschäden müssen aufgrund der nachträglichen Mitteilung des Verkehrsunfalles erst noch Ermittlungen geführt werden.