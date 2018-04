Autofahrer hatte zu viel "getankt"

Beamte der Polizeiinspektion Neustadt kontrollierten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Fiat Panda auf der Bundesstraße 4. Am Steuer des Kleinwagens saß ein 52-jähriger Mann aus dem Kreis Kronach. Dieser roch deutlich nach Alkohol. Die Atemalkoholüberprüfung ergab 0,66 Promille. Dafür ist ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein Fahrverbot fällig.