Autofahrer hatte Rauschgift dabei

Bei einer Kontrolle an der Rastanlage Rhön haben Polilzeibeamte am Montagnachmittag bei einem durchreisenden Autofahrer Rauschgift gefunden. Einer Streife fiel der Pkw mit Hamburger-Kennzeichen eines 38-Jährigen an der Tankstelle der Rastanlage auf. Bei der Kontrolle wurden bei dem Mann und im Fahrzeug insgesamt zehn Gramm Amphetamin und eine Kleinmenge an Haschisch aufgefunden. Da der Fahrzeugführer zudem unter Drogeneinfluss stand, war die Weiterfahrt für ihn beendet. Der Mann musste mit zur Blutentnahme und sein Rauschgift wurde sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen verschiedener Straftaten ermittelt. pol