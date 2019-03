Untermerzbach vor 18 Stunden

Autofahrer hatte Joint geraucht

Am Dienstagabend fuhr ein 20-jähriger Fahranfänger in Richtung Bamberg. Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in Höhe Untermerzbach schöpften die Beamten den Verdacht auf Betäubungsmittelkonsum. ...