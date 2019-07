Autofahrer hatte ein Reizgasspray dabei

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle an der B 89 wurde in der Montagnacht der Fahrer eines silberfarbenen VW Passat überprüft. Der 44-Jährige wollte der Streife seine "Sammlung an Mundstücken", die er bei Verkehrskontrollen in der Vergangenheit erhalten hatte, zeigen. Dabei fiel den Beamten jedoch ein Reizgasspray auf, das sich ebenfalls in der Beifahrertür befand. Da der Mann dieses Gasspray nach dem Waffengesetz nicht bei sich führen darf, wurde das Spray sichergestellt und eine Anzeige gegen den Autofahrer erstattet. pol