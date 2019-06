Autofahrer hatte auch Rauschgift daheim

Bei einem Autofahrer hat die Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Brückenau während einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend, um 21.05 Uhr, drogentypische Merkmale festgestellt, die auf den Konsum von Rauschgift hindeuteten. Der Fahrer verwickelte sich im Gespräch zunehmend in Widersprüche.Er musste seinen Pkw stehen lassen und mit zur Dienststelle kommen. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt und es ergaben sich weitere Verdachtsmomente auf unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde unterbunden. Bei weiteren Ermittlungen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt fanden Polizeibeamte bei einer Wohnungsdurchsuchung diverse Betäubungsmittel. pol