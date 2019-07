Autofahrer geweckt, mit 1,8 Promille weiter

In der Nacht zum Donnerstag haben sich Anwohner der Paul-Keller-Straße in Forchheim Sorgen gemacht, da vor dem Anwesen ein Auto stand, dessen Motor schon längere Zeit lief. Als sie dort nachsahen, stellten sie fest, dass der Fahrer auf dem Fahrersitz saß und schlief. Nachdem dieser geweckt worden war, fuhr er aus seiner Parklücke weg, um sich einen anderen Parkplatz zu suchen. Hierbei touchierte er das hinter ihm parkende Fahrzeug und verursachte etwa 1000 Euro Schaden. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 41-Jährige offensichtlich unter Alkoholeinfluss steht. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein des 41-Jährigen sichergestellt. Der Mann hat sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu verantworten.