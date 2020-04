Autofahrer geraten aneinander

Am Spätnachmittag des Dienstags wurde die Polizei in die Brennerstraße gerufen, weil dort zwei Männer aneinander geraten waren. Wie sich herausstellte, hatte dort ein 40-jähriger Autofahrer am rechten Fahrbahnrand geparkt, ohne den Blinker zu setzen. Ein 26-Jähriger musste daraufhin sein Fahrzeug stark abbremsen und stellte den Übeltäter zur Rede. Dieser schubste dann den 26-Jährigen, der wiederum seinem Gegenüber einen Faustschlag ins Gesicht verpasste. Dadurch zog sich der andere Autofahrer eine aufgeplatzte Lippe zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Randalierer sorgt für Polizeieinsatz Am Dienstagnachmittag sorgte ein 42-Jähriger, der sich im Klinikum ungebührlich verhalten hatte, für einen Polizeieinsatz. Wie sich herausstellte, stand der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss und beleidigte zwei Krankenhausbedienstete. Zudem schlug er noch gegen einen Angestellten und beschädigte ein Patientenbett. Gegenüber den Beamten zeigte sich der 42-Jährige ebenfalls aggressiv und beleidigend. Einen bei ihm aufgefundenen Nothammer hatte er vermutlich aus einem Omnisbus gestohlen. Der Mann muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten. pol