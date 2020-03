Autofahrer gerät in Gegenverkehr

Sachschaden von etwa 16 000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagabend gegen 19 Uhr in der Gaustadter Hauptstraße ereignet hat. Hier kam ein Audi-Fahrer zu weit nach links in den Gegenverkehr und stieß dort mit zwei weiteren Fahrzeugen zusammen. Während der Unfallaufnahme kam es in Gaustadt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde niemand. Einbrecher

hinterlassen Spuren Zwischen Montagnachmittag, 16.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 6.30 Uhr, hatten Unbekannte versucht, in der Schweinfurter Straße ein leerstehendes Mehrfamilienhaus aufzubrechen. Am Objekt konnte die Polizei Hebelspuren an der Eingangstüre feststellen. In das Anwesen gelangte allerdings niemand; der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen. Autofahrer übersieht Fahrradfahrerin In der Maria-Ward-Straße übersah ein VW-Fahrer beim Ausparken am Dienstagmorgen eine Radfahrerin, die in das Fahrzeugheck stieß. Dadurch zog sich die Frau leichte Verletzungen zu, die ärztlich versorgt werden mussten. Kennzeichen sind verschwunden Im Kapellenschlag wurden zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 9.30 Uhr, von einem grauen Skoda die beiden amtlichen Kennzeichen gestohlen. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. pol