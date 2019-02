Autofahrer flippt aus

Die Polizei fahndet nach einem rabiaten Autofahrer. Der bislang Unbekannte befuhr am Dienstag um 9.15 Uhr mit einem Kombi der Marke Audi oder Seat den Laubanger mit nur sehr geringer Geschwindigkeit. Ein dahinter befindlicher 38-jähriger VW-Touran-Fahrer wollte deshalb den Wagen überholen, worauf der Kombi-Fahrer zunächst beschleunigte, um dann sein Fahrzeug plötzlich zum Stehen zu bringen, so dass der 38-Jährige zum Abbremsen gezwungen wurde. Anschließend stieg der Unbekannte aus, ging zum Touran und schlug derart mit seinem Ellenbogen gegen die Seitenscheibe der Fahrerseite, dass diese zerbrach. Der Unbekannte flüchtete im Anschluss in seinem Fahrzeug in Richtung Hallstadter Straße.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug der Täter eine Baseballkappe und hatte sich ein Tuch über den Mund gezogen. Glücklicherweise wurde der 38-jährige Geschädigte durch herumfliegende Splitter nur leicht an der Hand verletzt. Die Polizei Bamberg-Stadt sucht nun nach Zeugen des Vorfalls, die sich unter der Rufnummer 0951/9129-210 mit den ermittelnden Beamten in Verbindung setzen können. pol