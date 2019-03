Autofahrer fährt gegen einen Stromkasten

Bereits am Montag hatte sich im Bereich Rodlandweg in Tettau ein Verkehrsunfall ereignet. Der Fahrer eines Pkws war dabei gegen einen Stromkasten und Schneebegrenzungspfeiler gefahren. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 5000 Euro. Der Verursacher meldete den Schaden jedoch erst am Folgetag der Polizei. Aufgrund dieses Zeitverzugs mussten die Beamten nun ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht gegen den Autofahrer einleiten. pol