Autofahrer fährt Fußgänger um

Am Freitagabend hat ein 56-jähriger Opel-Fahrer in Forchheim auf der Adenauer-Allee in Richtung Bahnhof einen Fußgänger angefahren. Als der Autofahrer nach links in die Untere Kellerstraße abbiegen wollte, übersah er den 76-jährigen Passanten, der bei Grün die Ampel überquerte. Der 76-Jährige wurde vom Auto erfasst und stürzte. Der Mann wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand ein Sachschaden von 500 Euro.