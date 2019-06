Autofahrer fährt auf Fußgängerin

Weil es offenbar Streitigkeiten zwischen einer 20-Jährigen und einem Mazdafahrer gegeben hatte, fuhr der Mann mit seinem Auto auf die Frau zu, berichtet die Polizei Haßfurt. Diese war am Mittwoch mit einer Schubkarre auf der Straße unterwegs und wollte gerade an den Fahrzeugrand laufen. In diesem Moment beschleunigte der namentlich bekannte Mazdafahrer und fuhr auf die Frau zu. Die Geschädigte konnte gerade noch rechtzeitig ausweichen und kam mit dem Schrecken davon. Gegen den Fahrer ermittelt die Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. red