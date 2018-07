Oesdorf vor 20 Stunden

Autofahrer erschreckt Radfahrerin am Anstieg

Leichte Schürfwunden hat sich eine 24-jährige Radfahrerin am Sonntagmittag am Kühberg in Oesdorf zugezogen. Sie war immer wieder von ihrem hinter ihr schräg versetzt fahrenden Vater leicht angeschoben...