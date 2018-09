Autofahrer erlebt böse Überraschung

Böse überrascht wurde am Donnerstagmorgen ein Autofahrer, als er zu seinem an der Laderampe im Bamberger Schlachthof seit 5.30 Uhr abgestellten schwarzen Mercedes Vito Tourer zurückkam. Die Heckklappe am Fahrzeug war eingedrückt und das Heckfenster beschädigt. Der angerichtete Schaden beträgt rund 2500 Euro. pol