Autofahrer erlebt böse Überraschung

Am Sonntag, in der Zeit zwischen 13 und 16 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz der Firma Real in der Kirschäckerstraße geparkter schwarzer VW Polo beschädigt. Der Polo wies eine Deformation sowie Kratzspuren an der hinteren linken Türe auf. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizei Bamberg-Stadt entgegen. pol