Auf der Kreisstraße KG 11 kam es am Mittwochmorgen, gegen 6 Uhr, zu einem Wildunfall. Einem Ford-Fahrer rannte auf der Fahrt von Maria Bildhausen in Richtung Großwenkheim ein Reh in die linke Fahrzeugseite. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Der Jagdpächter kümmerte sich um das Tier, schreibt die Polizei. pol