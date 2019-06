Autofahrer entdeckt schäumendes Wasser, das aus Oberflächenkanal fließt

Wie schon in den Haushaltsberatungen angesprochen, erhöht die Gemeinde Weilersbach moderat das Entgelt für die Kindertagesstätte.

Es gelten nun ab September die gleichen Gebührensätze wie in Kirchehrenbach. Damit soll das Defizit verringert werden. Der Gemeinderat Anton Dennerlein (BR) fragte nach, wie viel der Kosten bisher durch die Elternbeiträge und den Anteil des Staats abgedeckt seien. Bürgermeister Gerhard Amon (CSU) will die Zahlen in der nächsten Sitzung nachreichen lassen.

Für ein Grundstück in Oberweilersbach wurde eine Einbeziehungssatzung geschaffen, damit das Hinterliegergrundstück am "Langen Graben" bebaut werden kann. Weiter tangiert das Vorhaben die Gemeinde nicht, denn die Erschließung erfolgt über Privatgrund.

Ein aufmerksamer Autofahrer sah schäumendes Wasser aus dem Oberflächenkanal fließen, der im Knick der Kreisstraße am Ortsausgang von Unterweilersbach einmündet. Die Kommune geht nun der Ursache nach. Man vermutet einen unzulässigen Anschluss von Schmutzwasser. Deshalb werden Farbproben in den Leitungen bei allen angeschlossenen Gebäuden durchgeführt. Lp