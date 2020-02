Autofahrer bringt Radlerin zum Stürzen

Am Montag gegen 12.20 Uhr stürzte an der Einmündung Richard-Wagner-Straße/Hainstraße eine Radfahrerin, weil aus der Hainstraße ein Autofahrer in die Kreuzung einfuhr, ohne auf die Vorfahrt der Frau zu achten. Diese konnte nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern, stürzte und verletzte sich dabei leicht. Ein Zeuge notierte das Kennzeichen des Unfallverursachers. Dieser wird gebeten, sich mit der Bamberg Polizei, Telefon 0951/9129-210, in Verbindung zu setzen. Beim Rechtsabbiegen nicht aufgepasst Am Mittwoch, 12. Februar, gegen 15.45 Uhr fuhr in der Willy-Lessing-Straße eine Opel-Fahrerin beim Rechtsabbiegen gegen die Fahrzeugfront eines Linienbusses, der auf der Busspur in Richtung Hainstraße unterwegs war. Der Bus hatte vermutlich eine gelbe Stoßstange. Die Polizei sucht unter Telefon 0951/9129-210 den Geschädigten bzw. Zeugen. Autofahrer übersieht Pedelec-Fahrer Beim Rechtsabbiegen von der Breitenau auf die Rodezstraße hat am Montagmorgen ein Mercedes-Fahrer einen Pedelec-Fahrer übersehen. Dieser stürzte auf die Motorhaube des Autos und verletzte sich leicht. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 700 Euro beziffert. Betrunken zum Tanken gefahren Am Montagabend kurz vor 19 Uhr fiel ein 42-jähriger Autofahrer an einer Tankstelle in der Zollnerstraße wegen seines Alkoholgeruchs und einer verwaschenen Aussprache auf. Beim Eintreffen der Polizei brachte es der Mann auf 1,44 Promille, weshalb der Führerschein sichergestellt wurde und eine Blutentnahme unumgänglich war. Wer hat den geparkten BMW verkratzt? Am Sonntag zwischen 13 und 23 Uhr wurde in der Gaustadter Hauptstraße die Beifahrerseite eines geparkten schwarzen BMW X 5 zerkratzt. Der unbekannte Täter richtete an dem Pkw Sachschaden von etwa 1500 Euro an. Unbekannter macht sich an Fiesta zu schaffen In der Eichendorffstraße wurde zwischen Samstagabend, 19.10 Uhr, und Montagmorgen, 7.20 Uhr, der rechte Außenspiegel eines geparkten blauen Ford Fiesta abgetreten. Außerdem wurde noch die Beifahrertüre verkratzt, so dass der Fahrzeughalterin Sachschaden von etwa 500 Euro entstand. Handydieb langt am frühen Morgen zu Am Sonntag zwischen 2 und 3.30 Uhr wurde einem Gast eines Clubs in der Sandstraße sein schwarzes Apple IPhone gestohlen. Das Mobiltelefon hat einen Wert von 650 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210. pol