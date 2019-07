Autofahrer bringt Radfahrer in Triebsdorf zu Fall

Die Coburger Polizei sucht einen Unfallflüchtigen, der einen Radfahrer so bedrängt hat, dass dieser verunglückte. Am Mittwoch um 20 Uhr überholte der Fahrer eines schwarzen, unbekannten Pkws in der Hohensteiner Straße den 21-jährigen Radfahrer. Der Autofahrer fuhr äußerst knapp an diesem vorbei und schnitt ihn beim Wiedereinscheren. Der Radler versuchte, nach rechts auszuweichen, stieß mit dem Reifen gegen den Bordstein und stürzte. Dabei zog er sich leichtere Verletzungen, Prellungen und Schürfwunden, zu. Der Autofahrer, der den Unfall verursacht hatte, entfernte sich von der Unfallstelle, obwohl er den Sturz des Zweiradfahrers hätte bemerkt haben müssen, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Vielleicht gibt es Zeugen? Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 09561/645-209 entgegengenommen. Ermittelt wird gegen unbekannt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, fahrlässiger Körperverletzung und Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung. red