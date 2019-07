Autofahrer bringt Mopedfahrer zu Fall

Leicht verletzt musste am Mittwoch um 6.45 Uhr eine 40-jährige Rollerfahrerin nach einem Zusammenstoß mit einem Auto vom Rettungsdienst ins Coburger Klinikum eingeliefert werden. Ein 45-Jähriger, der mit seinem BMW im Max-Böhme-Ring unterwegs war, wollte mit seinem Fahrzeug in eine Parklücke einfahren. Dabei übersah er die Mopedfahrerin, stieß mit dieser zusammen und brachte sie zu Fall. An Moped und Pkw entstand dabei ein Sachschaden von 4000 Euro. Aufgrund der Verletzungen der Zweiradfahrerin ermittelt nun die Coburger Polizeiinspektion gegen den 45-jährigen Unfallverursacher unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung. pol