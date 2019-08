Autofahrer bringt junge Radlerin zu Fall

Am Sonntagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 15-jährigen Radfahrerin und einem unbekannten Pkw-Fahrer. Die Radfahrerin befuhr die Ortsstraße "Langer Strich" als sie das Auto mit dem rechten Außenspiegel von hinten am Lenker touchierte. Das Mädchen stürzte vom Rad und verletzte sich dabei leicht. Der Pkw-Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne anzuhalten. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0951/9129-310 bei der Polizei melden.