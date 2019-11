Autofahrer beschädigt mehrere Pkw

Ein Suzuki-Fahrer parkte am Donnerstagnachmittag mit eingeschlagenen Reifen und offensichtlich zu hoher Geschwindigkeit auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Euerdorf aus. Er blieb an der Anhängerkupplung eines geparkten Audis hängen, dieser drehte sich um die eigene Achse. Dann kollidierte er mit einem geparkten VW-Tiguan. Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer den Unfall im Zustand der Fahruntüchtigkeit verursacht hat, so die Polizei. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. pol