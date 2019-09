Den Maschendrahtzaun vor einem Anwesen in der Pointstraße beschädigte ein unbekannter Autofahrer zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen. Obwohl Sachschaden in Höhe von 500 Euro entstanden war, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land in Verbindung zu setzen. pol