Ein bislang unbekannter Autofahrer ist in der Zeit von Montag, 12.30 Uhr, bis Dienstag, 17 Uhr, in Effeltrich gegen eine Feuerschale gestoßen, die auf einem Grundstück im Rosenweg stand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Der Unbekannte entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizei Forchheim unter Telefon 09191/70900.