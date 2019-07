Hirschaid vor 12 Stunden

Autofahrer beleidigt Neunjährige

Am Sonntagabend stürzte ein neunjähriges Mädchen von ihrem Cityroller, als ein Autofahrer an ihr vorbeifuhr. Der 18-Jährige hielt an, beleidigte die Geschädigte und fuhr weiter. Das Mädchen wurde leic...