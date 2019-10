Autofahrer befördert 16-Jährige ins Klinikum

Leicht verletzt musste eine 16-jährige Kleinkraftradfahrerin ins Klinikum Lichtenfels gebracht werden, nachdem sie am späten Sonntagnachmittag von einem Auto erfasst worden war. Ein 63-Jähriger war mit seinem Skoda vom Schönbrunner Weg nach links in die Staatsstraße 2197 in Richtung Grundfeld abgebogen. Dabei übersah er die vorfahrtsberechtigte 16-Jährige, die mit ihrem Kleinkraftrad die Staatsstraße in Richtung Bad Staffelstein befuhr. Es kam zur Kollision. Am Leichtkraftrad der Schülerin entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 1000 Euro, der Schaden am Skoda wird mit circa 6000 Euro beziffert. pol