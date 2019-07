Autofahrer bedrängt Frau

Völlig daneben benommen hat sich ein Autofahrer am Freitagabend in Oberaurach. Gegen 21 Uhr fuhr eine 26-jährige Frau mit ihrem Fiat von Dankenfeld in Richtung Fatschenbrunn. Dabei wurde sie von einem unbekannten Audi-Fahrer bedrängt. Der Mann fuhr mehrfach sehr dicht auf und überholte die Frau so gefährlich, dass sie mit ihrem Pkw in den rechten Grünstreifen ausweichen musste. Am Ortseingang von Fatschenbrunn stellte sich der Audi-Fahrer quer mit seinem Wagen auf die Fahrbahn und zwang somit die Frau zum Anhalten; er schrie ihr etwas auf gebrochenem Deutsch zu. Die Polizei sucht den Mann und beschreibt ihn so: Der Fahrer soll etwa 30 Jahre alt sein und kurzrasiertes dunkles Haar haben. Im Audi war eine Beifahrerin, die vermutlich unter 18 Jahre alt ist und kurzgewelltes, braun-rötliches Haar haben soll. Der Audi hat vermutlich eine italienische Zulassung.