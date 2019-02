Autofahrer alkoholisiert am Steuer

Bei einer Fahrzeugkontrolle am Dienstagabend fiel Beamten der Polizei Stadtsteinach die Alkoholfahne des Fahrers auf. Ein Vortest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Dieser bestätigte sich beim Test auf der Dienststelle in Stadtsteinach. Den Fahrer erwarten nun ein Bußgeld von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und Punkte in Flensburg.