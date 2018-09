Autofahren mit Demenz

Seit 1994 finden am 21. September weltweit zahlreiche Aktivitäten statt, um auf die Situation von Menschen mit Demenz und auf die Herausforderungen für ihre Angehörigen aufmerksam zu machen. In Bayreuth lädt die Alzheimer Gesellschaft Bayreuth-Kulmbach und das Evangelische Bildungswerk heute von 15 bis 19 Uhr ins Gemeindehaus, Richard-Wagner-Straße 24, ein. Interessierte können Vorträge zu den Themen "Psychosoziale Bedürfnisse von Menschen mit Demenz" und "Autofahren und Demenz" besuchen. Außerdem werden Workshops angeboten, in denen es um die schwierigen Verhaltensweisen Betroffener und Beschäftigungsmöglichkeiten geht. Hier gibt es auch praktische Übungen.

Zu sehen ist die Fotoausstellung "Freude trotz Demenz", die auf berührende Weise zeigt, dass Demenz und Lebensqualität durchaus vereinbar sein können. Außerdem wird der Film "Das Leuchten der Erinnerung" gezeigt, der ein betagtes Paar bei seinem letzten großen Abenteuer begleitet. Einzelheiten zu dem Tag sind unter www.alzheimer-bt-ku.de nachzulesen. red