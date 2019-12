Autodiebstahl vor eigener Haustür

Einen grauen Mercedes GLE mit den Kennzeichen "BA-LK 1000" entwendeten bislang Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Burgwindheim. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Besitzer parkte seinen Mercedes am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr auf seinem Anwesen in der Abt-Leiterbach-Straße. Am nächsten Morgen, um 7.30 Uhr, musste er das Fehlen seines Fahrzeuges feststellen und verständigte die Polizei. Die Täter haben das versperrte, knapp zwei Jahre alte Auto ohne Fahrzeugschlüssel geöffnet und sind unerkannt entkommen. Der Mercedes hat einen Zeitwert von geschätzten 70 000 Euro. Zeugen, die zu besagter Zeit in der Abt-Leiterbach-Straße verdächtige Personen/und oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 mit der Kriminalpolizei Bamberg in Verbindung zu setzen.