Autodiebe stehlen BMW in Baiersdorf

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch in Baiersdorf einen BMW gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Täter im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr am Dienstag und 6.30 Uhr am Mittwoch einen 3er Kombi, der in der Rückertstraße abgestellt war. An dem Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen ERH-Z 1014 angebracht. Das schwarze Fahrzeug hat einen Zeitwert von rund 8000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911/ 21123333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen. pol