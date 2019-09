Autodiebe im Landkreis unterwegs

Auf zwei Fahrzeuge hatten es Diebe in Pödeldorf und Hallstadt abgesehen. In der Kellerstraße in Pödeldorf machten sich die Unbekannten zwischen Montag, 20.30 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, an einem grauen Renault Captur mit den Kennzeichen HAS - FI 23 zu schaffen. Sie entkamen mit dem gut sechs Jahre alten Fahrzeug im Zeitwert von 8000 Euro unerkannt. In Hallstadt in der Emil-Kemmer-Straße entwendeten die Langfinger am Dienstag gegen 10.30 Uhr einen grauen Mercedes der A-Klasse mit den Kennzeichen BA - MH 170, der nur kurze Zeit vor einem Geschäft geparkt war. Die Täter flüchteten mit dem knapp 18 Jahre alten Wagen im Zeitwert von rund 1000 Euro. Um Hinweise bittet die Bamberger Kripo unter der Telefonnummer 0951/9129-491. pol