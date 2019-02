Autodieb stiehlt einen teuren Audi

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Freitag in Sylbach einen Audi Q7 entwendet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen begab sich der Autodieb zwischen Donnerstag, 19.30 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, auf das Gelände eines Autohauses in der Wengertstraße. Auf noch ungeklärte Art und Weise entwendete er einen dort abgestellten Audi Q7 im Wert von mehreren zehntausend Euro und flüchtete mit

dem Auto. Die Kriminalpolizei in Schweinfurt hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen

und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden, Telefon 09721/2021731.