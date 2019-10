Eine Frau blickte in der Nacht zum Montag aus ihrem Haus in der Centgrafenstraße und sah gegen 3.30 Uhr, wie ihr Ford von einem anderen Fahrzeug angefahren wurde. Der Verursacher hinterließ Lackschäden an der linken Autoseite und ein beschädigtes Spiegelgehäuse. Der Sachschaden beträgt rund 200 Euro.