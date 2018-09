Autobahntunnel "Schwarzer Berg" gesperrt

Die Autobahndirektion Nordbayern lässt von Montag, 10., bis Donnerstag, 21. September, die turnusmäßigen Wartungsarbeiten an den Sicherheitseinrichtungen im Tunnel "Schwarzer Berg" ausführen. Um die Sicherheit im Tunnel stets zu gewährleisten, sind alle betriebs- und sicherheitstechnischen Einrichtungen wie Lüftungsanlagen, Brandmelder, Beleuchtungsanlagen und Video-Überwachung halbjährig einer Wartung zu unterziehen. Zusätzlich werden in diesem Zeitraum die turnusmäßige Bauwerksprüfung, umfangreiche Reinigungsarbeiten am Tunnelbauwerk und an den Betriebseinrichtungen sowie Instandhaltungsarbeiten an der Löschwasseranlage ausgeführt.

Zur Durchführung der Arbeiten muss jeweils die betroffene Tunnelröhre gesperrt werden. Der Verkehr wird dabei im Gegenverkehr mit einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung durch die jeweils andere Tunnelröhre geleitet.

Die Wartungsarbeiten an der Trafostation im Bereich des östlichen Tunnelportals erfordern die Abschaltung des Stroms im kompletten Tunnelbereich. Dies erfordert die Ausleitung des Verkehrs in beiden Fahrtrichtungen im Zeitraum von Samstag, 15. September, 18 Uhr, bis Sonntag, 16. September, 8 Uhr. Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Bamberg werden an der Anschlussstelle Knetzgau über die Bedarfsumleitung U 25 zur Anschlussstelle Eltmann geleitet. Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Schweinfurt werden an der Anschlussstelle Eltmann über die Bedarfsumleitung U 84 zur Anschlussstelle Knetzgau geleitet.

Die Autobahndirektion Nordbayern bittet die Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit in der Baustellenverkehrsführung. red