Autobahnpolizei stellt Marihuana sicher

Am Montagvormittag haben Zivilfahnder der Verkehrspolizei Bayreuth einen Audi mit polnischer Zulassung kontrolliert, in dem sich drei Personen befanden. Das Auto wurde am Autobahnparkplatz Sophienberg in Richtung München angehalten. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei einem der Männer Marihuana gefunden und sichergestellt. Der 25-jährige Mann wird wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Da der Fahrer nicht unter Drogeneinfluss stand, konnte das Trio anschließend seine Reise fortsetzen. pol