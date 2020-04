Autobahnkirche überträgt Gottesdienste live im Internet

Viele Scheinwerfer, Monitore und Kameras sind aufgebaut. Soundcheck, Sprechproben erfolgen; überall Kabel und technische Ausrüstung, denn es soll der erste Gottesdienst live aus der ökumenischen Autobahnkirche "Licht auf unserem Weg" auf dem großen Geiselwinder Autohof in Echtzeit übertragen werden - doch ohne jegliches Gemeindemitglied vor Ort. Ein Novum in der Kirche, in der seit bald 20 Jahren Menschen aus nah und fern für die Seele auftanken, singen, hören und feiern. Diakon Hans Scherbaum gestaltete mit der Wortgottesdienstleiterin Manuela Strohofer einen ökumenischen Versöhnungsgottesdienst, in dem die Brüche, Narben und Sorgen unserer Tage beleuchtet, meditiert und unter Gottes Segen gestellt wurden. "Auch in der schlimmsten Krise kann Gott aus unseren Bruchstücken heilvoll uns begegnen, schreckliche Lebenserfahrungen und Lebenswunden heilen."

Getragen wurde der Gottesdienst von vielen eingängigen Glaubens- und Hoffnungsliedern des evangelischen Pfarrers und Liedermachers Johannes Matthias Roth, der mit seiner Tochter Christianna die Zuschauer buchstäblich in aller Welt zum Mitsingen einlud.

Bis zu 370 Zuschauer waren weltweit bei dieser Premiere zugeschaltet. Sie kommentierten im Chat das Geschehen und bewerteten auch nach der Live- Schaltung mit vielen dankbaren Rückmeldungen diese Glaubensstärkung aus dem Steigerwald in diesen krisengeschüttelten Zeiten. Weitere Live-Übertragungen bis Ostern erfolgen am Palmsonntag, 5. April, um 10.30 Uhr, am Gründonnerstag, 9. April, 19 Uhr, am Karfreitag, 10. April, um 15 Uhr mit der Passion Jesu Christi modern mit Taizé-Liedern sowie am Sonntag, 12. April, um 10.30 Uhr mit dem Ostergottesdienst über folgende Links: www.twitch.tv/autobahnkirche_geiselwind oder https://bit.ly/youtube_autobahnkirche_geiselwind.

Weitere aktuelle Informationen gibt es unter www.autobahnkirche-geiselwind.de. tw