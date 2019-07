Autobahn nachts gesperrt

Fahrbahn-Instandsetzungsarbeiten auf der A 70 in Fahrtrichtung A 7 im Bereich des Autobahndreiecks Werntal erfordern eine Sperrung der Verbindungsrampe von der A 71 auf die A 70 in Fahrtrichtung A 7 in der Nacht von Dienstag, 23. Juli, ab etwa ab 20 Uhr bis Mittwoch, 24. Juli, um voraussichtlich 6 Uhr. Verkehrsteilnehmer, die am Autobahndreieck Werntal von der A 71 auf die A 70 in Fahrtrichtung A 7 auffahren möchten, werden am Autobahndreieck über die Bedarfsumleitung U 200 zur Anschlussstelle Schweinfurt/ Bergrheinfeld umgeleitet. Von der Anschlussstelle Schweinfurt/Bergrheinfeld werden die Verkehrsteilnehmer zurück auf die A 70 in Fahrtrichtung Würzburg geleitet. red