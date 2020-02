Autobahn gesperrt

Die A 7 muss in der Nacht von Samstag, 8. bis Sonntag, 9. Februar, zwischen den Anschlussstellen Bad Brückenau/Wildflecken und Bad Kissingen/Oberthulba komplett gesperrt werden. Das teilt die Autobahndirektion Nordbayern mit. Der Grund ist die Erneuerung der Forstwegüberführung 605b "Pelzkappe". Die am Bauwerk montierten Konsolgerüste, die zur Herstellung der Brückenkappen und zur Geländermontage erforderlich waren, werden in der Zeit zwischen 19.30 und 6 Uhr mit jeweils einem Mobilkran je Richtungsfahrbahn zurückgebaut, erklärt die Autobahndirektion in einer Mitteilung an die Presse.

Die Umleitung in Fahrtrichtung Ulm erfolgt über die Bedarfsumleitung U 56, in Fahrtrichtung Kassel über die U 61.

Da sich die Tank- und Rast-Anlagen Rhön West und Ost zwischen den Anschlussstellen befinden, müssen auch diese im genannten Zeitraum gesperrt werden. pol