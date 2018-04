Autoaufbrüche halten Polizei auf Trab

Am Donnerstag wurden der Polizei zwei in der Scheubelstraße geparkte Fahrzeuge mitgeteilt, an denen jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen worden war. Bei einem der beschädigten Fahrzeuge konnte die Zeit zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen gegen 4.15 Uhr als Tatzeitraum eingegrenzt werden.

Wie die Polizei weiter mitteilt, kam es in den letzten sechs Wochen im östlichen Stadtgebiet Bamberg zu insgesamt zehn Pkw-Aufbrüchen. Die Ermittlungen gegen die bislang unbekannten Täter wurden jetzt noch einmal intensiviert.

In zwei Fällen wurden jeweils drei Männer beobachtet, die sich an den Fahrzeugen, teilweise mit Taschenlampen ausgerüstet, zu schaffen machten. In einem Fall entfernten sich die drei Verdächtigen anschließend mit Fahrrädern. Leider sei die Polizei erst verspätet benachrichtigt worden, so dass keine Täter mehr festgestellt werden konnten. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt bittet die Bevölkerung: Verdächtige Wahrnehmungen umgehend unter dem Notruf 110 mitteilen; das Fahrzeug immer versperren, auch bei kurzer Abwesenheit; keine Wertgegenstände, keine Taschen oder Rucksäcke im Fahrzeug offen liegen lassen; mobile Navigationsgeräte sollten beim Verlassen des Fahrzeugs stets mitgenommen werden. Fragen beantwortet die PI Bamberg-Stadt unter Tel. 0951/9129-210. pol