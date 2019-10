Auto-Zusammenstoß: 10 000 Euro Schaden

Ein Schaden von 10 000 Euro enstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Freitag gegen 15.30 Uhr auf der B 173 in Fahrtrichtung Kronach ereignete. Aufgrund der Lichtzeichenanlage an der Einmündung nach Michelau kam es zu einem Rückstau in Richtung Lichtenfels. Der Unfallgeschädigte blieb dabei am rechten Fahrbahnrand aufgrund des Rückstaus stehen. Die gesamte Verkehrssituation schätzte der nachfolgende Verkehrsteilnehmer falsch ein. Dieser wollte schließlich links am stehenden Fahrzeug vorbeifahren. Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, setzte der wartende Pkw seine Fahrt fort. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Verletzt wurde niemand.