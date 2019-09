Bereits zum zweiten Mal innerhalb der letzten Wochen fand ein Arbeiter seinen am Bachrahm abgestellten VW-Golf mit Lackbeschädigungen vor. Der Mann hatte das Fahrzeug am vergangenen Dienstag, 27. August, gegen 15 Uhr dort geparkt und die Kratzer am nächsten Tag um die gleiche Zeit festgestellt. Der Sachschaden beträgt in diesem Fall 1000 Euro.