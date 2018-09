Auto zum Kippen gebracht

Auf der Kreisstraße BA 18 geriet am Dienstagnachmittag eine 20-Jährige mit ihrem Pkw nach links ins Bankett, so dass das Fahrzeug auf die Beifahrerseite umkippte. Fahrerin und Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 7500 Euro.