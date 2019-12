Auto zerkratzt: Zeugen gesucht

Vermutlich in der Zeit von Mittwoch, 23.45 Uhr, bis Donnerstag, 11.45 Uhr hat ein bislang Unbekannter die komplette Fahrerseite eines VW Busses zerkratzt. Während der Tatzeit war der silberne T 5 an der Oberen Stadtmauer abgestellt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 3500 Euro beziffert. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 09732/906 130. pol