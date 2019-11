Auto zerkratzt, Täterin wird gesucht

Zu einer dreisten Sachbeschädigung ist es am Mittwoch gegen 9 Uhr in Uttenreuth in der Straße Zum Tennenbach gekommen. Dort wurde eine Frau dabei beobachtet, wie sie vom Gehweg aus zu einem in der Straße abgestellten Auto lief und daran sehr dicht und auffällig vorbeilief. Anschließend ging die Frau wieder auf den Gehweg zurück. Eine aufmerksame Zeugin, der die Situation komisch vorkam, sah sich den Wagen an und stellte danach einen großen, frischen Kratzer im Lack auf fast der kompletten Fahrerseite fest. Daraufhin verständigte sie die Polizei. Die Täterin wird als circa 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Sie trug

eine dunkle Jacke, hatte einen auffällig gelben Regenschirm aufgespannt bei sich und trug

einen roten Korb. Zeugen, welche Hinweise auf die Identität der Täterin geben können, werden gebeten, sich bitte bei der Polizeiinspektion Erlangen-Land zu melden, Telefon 019131/760-514.