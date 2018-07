Auto zerkratzt - 500 Euro Schaden

pol



Wie erst jetzt zur Anzeige gebracht wurde, haben unbekannte Täter am Wasserfest in Wannbach in der Nacht von Samstag, 9. Juni, auf Sonntag, 10. Juni, einen am Sportplatz geparkten Pkw mit mehreren, ovalen Kreisen zerkratzt. Die "Kunstwerke" hinterließen einen Schaden in Höhe von 500 Euro.