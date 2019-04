Auto wurde vor Hotel verkratzt

Bereits am Palmsonntag, 14. April, wurde ein vor dem Hotel Sonnenhügel geparkter blauer Pkw VW an der rechten Seite beschädigt. Das Fahrzeug wurde dabei von einem bislang unbekannten Verursacher am vorderen rechten Kotflügel sowie an den beiden rechten Türen mit Kratzern versehen, wobei ein Sachschaden von insgesamt etwa 2000 Euro entstand. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/ 714 90. pol